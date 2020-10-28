Harçlık avans nedir, nasıl kullanılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve Ziraat Bankası aracılığıyla dağıtılan KYK burs ve kredilerin harçlık avans limiti kullanılıyor. Genç Bankkart sahiplerinin hesaplarında para olması bile alışveriş imkanı sağlıyor. Ziraat tarafından sağlanan harçlık avans, sadece alışverişlerde kullanılmaktadır.

HARÇLIK AVANS NEDİR?

Harçlık Avans, KYK’dan burs/öğrenim kredisi alan üniversite öğrencilerinin Bankkart Genç’lerine tanımlanan, hesabında para bulunmasa bile aylık 375 TL’ye kadar sadece alışverişlerde kullanabileceği faizsiz/masrafsız bir alışveriş limitidir.

Bu limit, Bankkart Genç’in bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabında para kalmadığında devreye girerek sana 375 TL’ye kadar alışveriş imkânı sağlar. Harçlık Avans’tan harcadığın tutar, KYK burs/öğrenim kredinden otomatik olarak tahsil edilir.

Harçlık avans sistemi sadece alışverişlerde kullanılabiliyor.

Harçlık avans sistemi açık olmayan öğrenciler, en yakın şubeye giderek bu sistemi tanımlatabiliyor.

HARÇLIK AVANS LİMİTİN NE KADAR KALDIĞI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Harçlık Avans bakiyeni ve kalan limitini ATM’lerimizden, 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi’nden, İnternet Şube'den, Ziraat Mobil'den veya HARCLIK AVANS BAKIYE yazıp 4747’ye SMS göndererek kolaylıkla öğrenebilirsin. Harçlık Avans’tan yaptığın harcamaları İnternet Şubemizde Bankkartlarım menüsüne girdiğinde Kart Hareketleri İzleme butonuyla açılan ekrandan Bankkart Genç’ini seçerek görebilirsin.