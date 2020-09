Hapis cezası çıkmadan bu iş bitmez! Gıda hilecileri durmak bilmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü teşhir etti. Teşhir edilen firmalar, çayda gıda boyası, döner ve sucukta at eti veya sakatat, yoğurtta ise nişasta kullanmış. Adana’daki Hizmet Et ile Sarıyer’deki Paşalı Kebap’ın dönerinde, İstanbul Fatih’teki Lalegül Ltd.’nin Lalegül marka sucuğu ile İstanbul-Kartal’da bulunan Spk Et’in dana sucuğunda tek tırnaklı ve at eti tespit edildi.

BALTALI YİNE LİSTEDE



Karali Çay’da gıda boyasına rastlanırken ünlü süt ürünleri markası Baltalı’nın keçi peynirinde inek sütüne rastlandı. Şirket benzer gerekçeyle ocak ayında da bakanlık tarafından teşhir edilmişti. İzmir-Seferihisar’da Baltalı Çiftliği markasıyla üretim yapan şirketin kurucusu Funda Özer Baltalı, analiz yönteminin yanlış olduğunu belirterek mahkemeye başvuracağını söylemişti.

SAKATATLI AFYON SUCUĞU



Sucuğuyla ünlü Afyonkarahisar’da Egemen Sucukları, İhsan Dumanlı Et Ürünleri, Ertuğ, Bayrakoğlu gibi firmaların ürettiği sucuklarda kanatlı et ve sakatat tespit edildi. Et ürünlerinde en çok sahtekarlığa başvurulan il ise Diyarbakır oldu. Bu ilde 21 firmanın et ürünlerine sakatat karıştırdığı görüldü. Sakatat tespiti yapılan yerlerden biri de Diyarbakır Okyanus Koleji yemekhanesi oldu. Bu arada bakanlık 2012 yılından bu yana bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürünü teşhir ederken, cezaları daha da ağırlaştıracak ve hapis dahil çeşitli yaptırımlar getirecek yasal düzenleme temmuz ayı başında Meclis’e getirmişti.

PAKDEMİRLİ: İHBAR EDİN



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi. Pakdemirli şunları söyledi: “Gıdaların resmi kontrol faaliyetlerini bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum.”

ETTE SAHTEKARLIK DİZBOYU



ALKOLLÜ İÇECEKLER: Orze (vodka-viski), Cemil Murat Ltd. (viski).

ALKOLSÜZ İÇECEKLER: Ali Yelyetmez (Nitro Max Gold, Tutti Furitti), Skt Tic. (Nos gazlı içecek)

ARICILIK ÜRÜNLERİ: Balarısı Gıda (Balkaşık) Çeşme Süt-Tarım (Çeşme, Alaçatımmm)

BAHARAT: Reis Onbaşı (Yavuz İpek pul biber),

ÇAY-KAHVE: Karali Çay (Carrefour Filiz), Ali Rıza Usta (Dinar çay), Pelnur Gıda (Lupuslife)

BİTKİSEL YAĞ: Özışıl Gıda (Mis Riviera Zeytinyağı, Soliya (Altın Sarısı Egeden), Gülgünoğlu (Erbil Tat), Kalaycıoğlu (Natürel Sızma Zeytinyağı), Hakan Gecegiden-3M Gıda (Sena Egemden, Yeni Ege), E.A.T. Tarım (Zeybek, Grand Yayla), Güney Tüketim (Selin Ayçiçek Yağı), Topçuoğlu (Mecid Efendi, Ayvalık), Aktif Zeytincilik (Mudanya Köy Koop., Batıdan Şifa), Soliya Gıda (Ege Birlik Lima), Ayka (Miraç Gemlik), Ege Temmuz (Egeli, V.D.Egeköy, Yurdum), Feridun Yıldırım (İneabat), Merkan (Ayvalık), Körfezim Gıda (Körfezim), Dede Zeytincilik, Mete Zeytinleri, Yükseliş Meşrubat (Eryolu Zeytinyağı)

ÇİKOLATA: CVZ (Nojo Bitter, High Power), Sofram Gıda (Festal), Skt (VGR Performance Chocolate)

SÜT ÜRÜNLERİ: Beydili Tulum (Ergan Yayla), Sütsa-Hakkı Yallıoğlu, Çeşme Süt (Alaçatımmm, Çeşme), Baltalı Gıda (Baltalı), Yusufoğlu Süt (Yörükbaşı), Gülali Peynir (Gülali), Kocatoka Hayvancılık, Kayabey Süt, Sütkon Gıda (Güleç), Altılar (Tekvar Tulum), Şifa Süt, Torunoğlu Süt, Egebaşak, Sel Süt (Peynes), Karahancılar (Besi Çiftliği), Cebel Süt (Uygur)

ET VE ET ÜRÜNLERİ: Yaşam Fastfood, Ciğerci Remzi Usta, Çıtır Usta, Dostlar Sofra, Emek Lahmacun, Kaval Restaurant 2, Öz Fidan Lahmacun, Kısmet Sofra Salonu, Tabier Lahmacun, Tatbak Ciğercisi, Şadırvan Sofra Salonu, Anadolu Sofra Salonu, Arcan, Ciğerci Enes, City Kebap, Diyarbakır İngiliz Kültür Özel Eğitim, Diyarbakır Okyanus Koleji, Ferit Usta Lahmacun, Pınar İnş. Taş. Besicilik, Saray Special, Ciğerci Remzi Usta, Lokanta Pera, Kadir Ak Et, Adese (Mercek sucuk), Elif Ocakbaşı (Büyükkarıştıran Elif sucuk), Egemen Sucukları (Afyon Tat), Erdinç Battal (Aksoy sucukları) İhsan Dumanlı Et, Ertuğ Et ve Et Mamülleri, Bayrakoğlu (Karadeniz Gurme Sucuk), Güleryüz Lokantası, Hakan Yemek, 3FH Tarım, Aş Dünyası, Turgutlar (Toros sucuk), Sucukçu Dayı (Misli), Ozan Kebap Salonu, Bursa Kebap Evi, Ökmen Kardeşler, Yunuseli Et, Hacıoğlu Et, Bereket Et, Paşalı Kebap, Spk Et, Hizmet Et, Lalegül

ENERJİ İÇECEKLERİ: CVZ (By Hercules Gold)

TAKVİYE GIDA: Karadeniz Baharat (Seltat), CVZ (Nojo)