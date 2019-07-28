Hangi emekli bayramda ne kadar ikramiye alacak?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 TL ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında, Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kere 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunu Ek 18’inci maddesinde, ‘Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez’ hükmü yer alıyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

1- MAAŞ VARİSLERİ

Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eğer eşin yüzde 50, iki çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 lira, çocuklara ise 250'şer lira ödeme yapılıyor. Bu durumda yılda iki kez eşe 500 lira, çocuklara da 250'şer lira ödeniyor. Maaşı 600-999 lira arasında olan 220 bin emeklinin geliri de bin liraya çıkarılırken, bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir vatandaş kalmayacak.

2- DUL VE YETİMLER

Eşi veya anne-babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

3- İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR

İş kazası geçiren ve iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

(Güneş)