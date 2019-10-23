Halkbank, Vakıfbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama sayfası: 0.49 taşıt kredisi kampanyası şartları..

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama konusu araba almak isteyenlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan 0.49 araç kredisi kampanyası büyük ilgi görüyor. Binek araç satın almak isteyen kişiler için araba firmaları Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota olarak açıklandı. En uygun taşıt kredisinden yararlanmak isteyenler 0.49 taşıt kredisi veren bankaları araştırıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat taşıt kredisi hesaplama işlemleri haberimizde..

% 0.49 FAİZ ORANLARI İMKANI

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.

TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Binek araçlarda

Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais

Toyota

Ticari araçlarda

Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Otokar

BMC

Mercedes

TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINA BİR MARKA DAHA KATILDI

Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına otomotiv şirketleri katılmaya devam ediyor. En son katılan ise GAZ Grubu oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.