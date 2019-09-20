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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortak karta geçiyor

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortak karta geçiyor

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. adıyla yeni bir şirket kuruyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye  yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamalarda, 21 milyon TL sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye  yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verildiği, şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

(AA)

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