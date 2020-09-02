Halkbank sınav sonuçları açıklandı! Halkbank personel alımı 2020 sınav sonuç ekranı

8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Halkbank personel alımı sınavı için 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde başvurular alınmıştı. Personel alım şartlarını karşılayan adaylar Halkbank kadrosunda yer alacak. Halkbank sınav sonuçlarına itirazlar 12 Ağustos tarihine kadar yapıldı. Adaylar, Halkbank personel alımı sınav sonuç ekranından neticeyi öğrenebilirler.

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HALKBANK SINAV SONUÇLARI 2020

Halkbank personel alımı için 8 Ağustos tarihinde sınav gerçekleştirilmişti. Sınava yapılacak olan itirazlar ise 12 Ağustos tarihine kadar tamamlandı.

Yazılı sınav sonucunu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.

HALKBANK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?