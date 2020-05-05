Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank EFT saatleri neler? İşte çalışma saatleri 2020…

Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar Halkbank çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak ediyor. Birçok banka salgın nedeniyle çalışma saatlerini güncelledi. Halkbank EFT saatleri neler? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Halkbank çalışma saatleri 2020 ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok işletme çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Bankalar da çalışma saatlerinde değişiklik yapan kurumlar arasında yer aldı. Salgın süresince Halkbank açılış saati 09.00 olarak belirlendi.

2020 Halkbank çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09.00-17.00 arası olarak değiştirildi. Vatandaşlar bu saatler aralığında bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.

HALKBANK EFT SAATLERİ

Halkbank'ta gönderilen EFT’ler mesai saatleri içerisinde 5 ile 30 dakika arasında yollanmaktadır. Halkbank EFT saatleri ise 2020 yılında saat 08.00 ile 16.30 arasında yapılmakta olup, bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri, bir diğer iş gününe aktarılmaktadır. Yine örneğin cuma günü saat 18.00'da yapılan bir EFT işlemi, pazartesi gününe aktarılacaktır. Burada esas olan mesai saatlerinin baz alınmasıdır.