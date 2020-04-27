Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Halkbank çalışma saatleri nasıl? İşte açılış saati…

Halkbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yerini aldı. Coronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Salgına yönelik önlemler kapsamında banka çalışma saatleri değiştirildi. Halkbank çalışma saatleri ise arama motorlarında araştırılıyor. 2020 Halkbank çalışma saatleri haberimizde…

HALKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle çeşitli önlemler alındı. Birçok işletme çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankalar da çalışma saatlerinde değişiklik yapmak durumunda kaldı. Çalışma saatlerini güncelleyen bankalar arasında Halkbank da yer alıyor. Salgın süresince Halkbank açılış saati 09.00 olarak belirlendi.

2020 HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak değiştirildi. Vatandaşlar bu saatler aralığında bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Halkbank aktif büyüklüğünü 457 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın TL nakdi kredilerindeki artış yüzde 28,6 oldu. Türk Lirası’nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019 yılında bilanço kalitesini koruyan Halkbank, toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28,6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise; aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 457 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz” dedi.