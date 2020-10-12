Halkbank esnaf kredisi şartları nelerdir? Halkbank düşük faizli esnaf kredisi hesaplama

Halkbank düşük faizli esnaf kredisi fırsatlarını duyurdu. 225 bin liraya kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için ödeme kolaylığı sağlanacak. Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor.

HALKBANK DÜŞÜK FAİZLİ ESNAF KREDİSİ

Halkbank esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu düşük faizli kredi seçenekleriyle bildiriyor. Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.

Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.

50.000 lira için 3 ayda bir ödemenizin başlangıç taksit tutarı 3.200 lira, son taksit ödemeniz 2.553 TL olur. Elinize ise net geçecek miktar 47.525 liradır. Kredinizi ödedikten sonra ise size verilecek toplam geri ödeme miktarı ise 725 TL.

Başvurular ve detaylı bilgiler için size en yakın Halkbank şubesine uğrayabilirsiniz.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI

Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.