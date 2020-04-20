Halkbank 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi şartları neler? Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşlara ekonomik destek olmak adına alınan önlemlerden biri de temel ihtiyaç kredisi. Kamu bankalarının sunduğu temel ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan müşterilere temel ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu internet üzerinden online bir şekilde yapılabiliyor. Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİTAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK TEMEL İHTİTAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru -Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi - Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru - Kredi Başvurusu - Kredi Türü: Tüketici Kredisi - Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi hizmete sunulmuştur.

ÖDEME KOŞULLARI

Dilerseniz; 10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Örnek Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı Toplam Vade Ödemesiz Dönem Aylık Faiz Oranı Taksit Tutarı (Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 TL 36 Ay 6 Ay % 0,49 376 TL

7.500 TL 36 Ay 6 Ay % 0,49 282 TL

5.000 TL 36 Ay 6 Ay % 0,49 188 TL

3.000 TL 36 Ay 6 Ay % 0,49 113 TL

Tahsis ücretli bir kredidir (Binde 5). Kullandırılacak kredilerde tahsis ücretine ilave olarak, kefalet tutarı üzerinden binde 7,5 komisyon tahsil edilerek Kredi Garanti fonuna ödenmektedir. Toplamda bir defaya mahsus olmak üzere, kredi kullandırım esnasında %1,10 oranında komisyon tahsil edilmiş olur.

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’nden hane halkı aylık geliri (aynı evde yaşayan eş ve çocuk) 5.000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensubu olan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Kamu bankalarının sadece birinden başvuru yapılabilecektir. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvuruda bulunabilecektir.