Halı ihracatında temmuz bereketi

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracat rakamının yüzde 20,3 artışla 151 milyon 124 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sektörel birlikteliğin sağlanması halinde Gaziantep'in dünyanın en büyük halı üreten kenti unvanını koruyabileceğini vurgulayan Kaplan, "Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla lideri olduğumuz makine halısında sürdürülebilir liderlik için ortak hareket etmek zorundayız. Sektörel birlikteliğin sağlanabilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU ÜLKELERİ İLK SIRADA YER ALIYOR

Kaplan, ocak-temmuz döneminde ise bölgeden 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, makine halısı ihracatında en büyük pazarlar arasında ilk üç sırada Orta Doğu ülkeleri, Amerika ve AB ülkelerinin geldiğini kaydetti.

Mevcut pazarı koruyup, geliştirerek yeni pazar arayışını sürdürdüklerini aktaran Kaplan, son bir yıllık süreçte ülke olarak ürettikleri halıları toplam 179 ülkeye ihraç ettiklerini, en fazla ihracatı sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Birleşik Krallık, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Kuveyt'e yaptıklarını bildirdi.

"İHRACATTAKİ ARTIŞ PERİYODİK OLARAK DEVAM EDİYOR"

İhracatı gerçekleştirilen mal grupları arasında ise Türkiye genelindeki toplam halı ihracatının yüzde 84,1'lik dilimini makine halısı, yüzde 13,6'sını tufte halı, yüzde 2'sini el halılarının, yüzde 0,3'lük bölümünü de kilimlerin oluşturduğunu belirten Ahmet Kaplan, şunları kaydetti:

"İhracat rakamlarımıza, Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri bazında bakıldığında Türkiye'nin yedi aylık halı ihracatının yüzde 65,9'unun Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını görüyoruz. Birliklerimizin son on iki aylık ihracat rakamı ise ağustos 2018-temmuz 2019 dönemi olarak 1 milyar 592 milyon 553 bin dolardır. Halı ihracatındaki artış her ay periyodik olarak devam ediyor. Yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarındaki ağırlığımızı her geçen gün daha fazla hissettiriyoruz."