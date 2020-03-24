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  3. Halbank esnaf kredisi nedir? Halkbank esnaf kredisi vereceğini duyurdu! İşte detaylar…

Halbank esnaf kredisi nedir? Halkbank esnaf kredisi vereceğini duyurdu! İşte detaylar…

Halbank esnaf kredisi nedir" Halkbank esnaf kredisi vereceğini duyurdu! İşte detaylar…

Halkbank esnaf kredisi nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Korona virüs salgını etkisini sürdürürken bankalardan tek tek kredi desteği açıklamaları gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar Halkbank esnaf kredisi içeriğini merak ediyor. Konu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halkbank kredi için esnafa destek sağlayacağını açıkladı. Esnaf vatandaşlar ise söz konusu kredinin detaylarını merak etmeye başladı. Halkbank esnaf kredisi miktarları haberimizde…

HALKBANK ESNAF KREDİSİ NEDİR?

Türkiye’de corona virüs salgını etkisini sürdürüyor. Bankalardan ise vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasını öngören açıklamalar gelmeye başladı.

Halkbank ayrım yapmaksızın tüm esnafa kredi desteği sağlayacağını duyurdu. Halkbank destek kredisi miktarı ise “25 bin lira nakit kredi” ve “25 bin lira ticari kart” olmak üzere belirlendi.


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