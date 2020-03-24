Halbank esnaf kredisi nedir? Halkbank esnaf kredisi vereceğini duyurdu! İşte detaylar…

Halkbank kredi için esnafa destek sağlayacağını açıkladı. Esnaf vatandaşlar ise söz konusu kredinin detaylarını merak etmeye başladı. Halkbank esnaf kredisi miktarları haberimizde…

HALKBANK ESNAF KREDİSİ NEDİR?

Türkiye’de corona virüs salgını etkisini sürdürüyor. Bankalardan ise vatandaşların ekonomik olarak rahatlamasını öngören açıklamalar gelmeye başladı.

Halkbank ayrım yapmaksızın tüm esnafa kredi desteği sağlayacağını duyurdu. Halkbank destek kredisi miktarı ise “25 bin lira nakit kredi” ve “25 bin lira ticari kart” olmak üzere belirlendi.