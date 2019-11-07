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Hakkari'ye doğalgaz geldi

Hakkari'ye doğalgaz geldi

Hakkari, dört gözle beklediği doğalgaza kavuştu. Test çalışmalarının bitmesiyle, hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar tesisat çektirerek abonelik işlemlerine başladı. 

Hakkari'ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlarla zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan boru hattındaki test çalışmalarının tamamlanmasıyla doğalgaz dağıtım istasyonlarına gaz dolumu başladı. Böylece Hakkari halkı yıllardır beklediği doğalgaza kavuşmuş oldu.

ABONELİK BAŞLADI

BOTAŞ görevlileri, Yeni Mahalle’deki doğalgaz dağıtım istasyonuna gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar doğalgaz tesisatı döşeyerek abonelik işlemlerine başladı. 

BÜYÜK TALEP VAR 

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, “Bu yıl kentin bir bölümünde kullanılacak doğalgaz, kentin tamamına verilecek” dedi. Vatandaşlardan doğalgaza yoğun talep geldiği belirtildi. 81 il merkezi ve toplam 527 ilçeye doğalgaz ulaştırıldı.

2 BİN EVE DAĞITIM YAPILIYOR

Kentte doğalgaz heyecanı yaşanıyor. 20 kilometre hat çeken ve 2 bin eve dağıtım yapacak 500 sistem kutusu yerleştiren şirketin birkaç güne evlere gaz vermesi bekleniyor.


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