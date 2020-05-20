Hakim ve Savcı kura töreni sonuçları açıklandı mı? Hakim ve Savcı kura töreni canlı izleme sayfası

Hakim ve Savcı kura töreni sonuçları açıklandı mı? Hakim ve Savcı kura töreni canlı nereden izlenir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hakim ve Savcı kura töreni atama sonuçları canlı olarak açıklanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. İşte detaylar...

HAKİM VE SAVCI KURA TÖRENİ CANLI İZLEME SAYFASI

Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kura töreni, 20/05/2020 tarihinde saat 14:30'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

COVİD-19 tedbirleri kapsamında kura törenine hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yakınlarının katılımı sağlanamayacak olup, kura töreni hsk.gov.tr web adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve takibi mümkün olacaktır.

HAKİM SAVCI KURA TÖRENİ ATAMA SONUÇLARI

Hakim ve Savcı kura töreni sonuçları canlı olarak açıklanıyor.

Büşra Kıymaz - Hatay

Özge Van Işık - Burdur

Buket Ulaş - Kahramanmaraş

Merve Kırma- Sinanpaşa