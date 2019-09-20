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  3. Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,75 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,87, dolar/TL yüzde 0,84, avro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 103.320,70, en düşük 99.933,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,75 azalışla 100.236,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 artışla 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,87 kazanımla 1.845,00 lira oldu. Geçen hafta 447,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 451,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,84 değer kazanarak 5,7310 liraya, avro da yüzde 0,46 artarak 6,3180 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,08 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile katılım fonları oldu.

 

AA

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