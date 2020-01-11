Hacettepe, kanser ilacı ve aşı için kolları sıvadı

Türkiye’nin dış ticaret dengesini en çok bozan sektörlerin başında sağlık sektörünün geldiğini hatırlatan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen “Türkiye ilaç, aşı ve tıbbi cihaz ithalatına yıllık 12 milyar dolar harcıyor. Bu rakamı azaltmak için üniversite olarak harekete geçiyoruz” dedi. özen “Nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve kanser hastalığına yönelik ilaç, tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK’a proje sunduk” diye konuştu.

VADİ KURULACAK

Özen, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile birlikte ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent’i kurmak için Sağlık Bakanlığı’yla görüşmeleri başlattıklarını söyledi. Özen, “Üniversitemizin Teknokent’inin bu amaç için kullanılabilecek çok büyük bir arazisini de bu iş için seferber etmeye hazırız. O araziden çok daha değerli olan ise insan kaynağı. Hacettepe Üniversitesi’nin tıp, sağlık ve fen alanlarındaki yetişmiş insan gücü önemlidir ve biz onu da seferber edeceğiz” diye konuştu.

MERKEZDE 279 FİRMA VAR

Hacettepe Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin ihtiyaç duyacağı sermayenin karşılanması amacıyla yatırım çalışmaları yürüteceklerini söyledi. Teknokentteki doluluk oranının yüzde 99’a ulaştığını belirten Gökçeoğlu, bölgede 279 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

ÜNİVERSİTELER GİRİŞİMCİ OLACAK

Hacettepe’nin eğitim ve araştırma kimliğine girişimciliği de eklediğini ve bunun için projelere ağırlık verildiğini anlatan Özen, şunları kaydetti: “Artık eğitim ve araştırmanın yanı sıra kamu-sanayi işbirliği ve üniversiteyle ürüne yönelik Ar-Ge çalışması, yüksek teknolojili, katma değeri olan ürün çıkarmaya yönelik projeler yapılacak. Böylece, sanayinin teknoloji düzeyi düşük alanlara yatırım yapmamasını, üniversitenin bu Ar-Ge’yi üstlenip onu belirli bir teknolojik düzeye getirdikten sonra sanayinin ürünleştirmesini ve üniversitenin bunun ortağı olmasını ön görüyoruz.”