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  3. Habur ve Gürbülak sınır kapıları bu hafta açılıyor
04 Haziran 2020 Perşembe 03:30 | Son Güncelleme:

Habur ve Gürbülak sınır kapıları bu hafta açılıyor

Habur ve Gürbülak sınır kapıları bu hafta açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Habur ve Gürbulak'ın bu hafta açılacağını belirterek, “Ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım” dedi.

TRT Haber’de ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Pekcan, dünyada artık yerel paralarla ticaretin ön plana geçeceğine dikkati çekti. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması gerektiğini anlatan Bakan Pekcan, “Mevcut swap anlaşmalarının daha aktifleştirilmesi üzerine çalışmalarımız var. Katar, Çin’le ciddi çalışmalarımız var. Diğer ülkelerle de ön çalışmamız var” dedi.

Pekcan, salgın sürecinde fahiş fiyatla ilgili 2 ayda 11 milyon lira ceza kestiklerini de belirtti.

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