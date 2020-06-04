Habur ve Gürbülak sınır kapıları bu hafta açılıyor

TRT Haber’de ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Pekcan, dünyada artık yerel paralarla ticaretin ön plana geçeceğine dikkati çekti. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması gerektiğini anlatan Bakan Pekcan, “Mevcut swap anlaşmalarının daha aktifleştirilmesi üzerine çalışmalarımız var. Katar, Çin’le ciddi çalışmalarımız var. Diğer ülkelerle de ön çalışmamız var” dedi.

Pekcan, salgın sürecinde fahiş fiyatla ilgili 2 ayda 11 milyon lira ceza kestiklerini de belirtti.