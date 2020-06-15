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  3. Güvensiz ürünlere 43,6 milyon lira ceza uygulandı
15 Haziran 2020 Pazartesi 12:33 | Son Güncelleme:

Güvensiz ürünlere 43,6 milyon lira ceza uygulandı

Güvensiz ürünlere 43,6 milyon lira ceza uygulandı

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetlediklerini, 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulunan ürünlere 43,6 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik, 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. 43,6 milyon lira ceza uygulandı." açıklamasında bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini kaydeden Pekcan, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.

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