15 Haziran 2020 Pazartesi 12:33 | Son Güncelleme:
Güvensiz ürünlere 43,6 milyon lira ceza uygulandı
Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetlediklerini, 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulunan ürünlere 43,6 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik, 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. 43,6 milyon lira ceza uygulandı." açıklamasında bulundu.
Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini kaydeden Pekcan, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız