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22 Mayıs 2020 Cuma 05:58 | Son Güncelleme:

'Güvenli turizm'de öncü ülke olduk'

'Güvenli turizm'de öncü ülke olduk'

Birçok ülke turizmde hâlâ alacağı önlemleri tartışırken Türkiye ‘Turizm Sertifikası' dönemini başlatarak bir adım öne geçti. Birçok otel açılış şartlarını yerine getirdi, rezervasyon almaya başladı.

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sağlıklı Turizm Sertifikası’nı devreye alarak dünyada ilk olacak yeni bir süreç başlattı. Birçok ülke hâlâ turizmde alınacak önlemleri tartışırken 1.5 aydır normale dönüş için kapsamlı çalışma yürüten Türk otelleri şimdiden açılış şartlarını yerine getirdi. Rezervasyon alımının yanında bazı oteller müşteri kabulüne başladı. Türkiye’nin başlattığı ‘Sağlıklı Turizm Belgesi’, turistlere güvenli tatil hizmeti sunacak.

SIK SIK DENETLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belge ile konaklama ve yeme- içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini kaydetti. Ersoy belge sahibi işletmelerin artmasıyla turizmde normalleşmenin hızlanacağına inandıklarını belirtti. 

SERTİFİKA İLE GÜVEN ARTACAK 

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ise sağlıklı bir tatil ortamı yaratmak için diğer ülkelerin çok ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Çorabatır, “Pek çok ülke henüz alacağı önlemlere karar vermeye çalışırken, biz haftalardır yaptığımız çalışmalar sonrasında, üçlü bir koruma sistemini benimsedik. Öncelikle tüm tesisler bakanlık genelgesindeki kuralları yerine getirecek. Ardından işletmeler güven için hijyen ve açılış çalışması yapacak. Son olarak uluslararası denetim firmaları ‘Sağlıklı Turizm Sertifikası’ verecek” dedi. Çorabatur’un verdiği bilgiye göre sertifika ile güven artacak. Bu sertifikalara konulacak olan karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecekler.

EYLÜLDE YABANCI TURİST AKINI OLUR 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç turizmde 15 Haziran itibarıyla bir hareketlenmenin başlayacağını söyledi. Virüs nedeniyle şu ana kadar 600-700 milyon TL’lik iptal ve iade talebi geldiğine dikkat çeken Bağlıkaya, “Ama haziranda iç hatların başlaması, seyahat kısıtlamalarının gevşemesiyle doğru orantılı olarak insanlar da bu panik iptallerinden vazgeçebilirler. Bu yılı iç turizmde yüzde 30-40 kayıpla atlatırız” dedi. Bağlıkaya, THY’nin yeniden uçuşlara başlamasıyla yurt dışı taleplerinde de bir hareketlilik beklendiğini söyledi. Türkiye’ye turist gelmesi için charter seferlerinin başlamasının önemli olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Haziran ayında standartlar oturtulursa eylülde ciddi bir yabancı turist patlaması yaşanabilir” diye konuştu. Öte yandan TÜRSAB’ın hazırladığı rapora göre dünya turizm sektöründe bu yıl yüzde 58-78 bir daralma bekleniyor. Bağlıkaya, bu dönemde ülke tanıtımlarında deniz, kum ve güneşten önce hijyen ve sağlık konularının vurgulanacağını belirtti.


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