Güvenli bal üretimi için önemli hamle

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın vatandaşın güvenli bal tüketimini desteklemek için yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda son olarak, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

SON TARİH 31 ARALIK

Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin de üretiminin önüne geçilecek. Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilmesi yasaklandı. Bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayın tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak. Ayrıca yönetmelikle gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemeler için ilgili gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve gıda katkı maddelerini düzenleyen yatay gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunlu olacak.

TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARA AĞIR CEZA TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, gıdada taklit ve tağşiş yapanların ifşa edilmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Daha ağır cezalar uygulanmalı” dedi. Palandöken, şunları kaydetti: “3-5 kuruş ucuz diye sağlığımızdan olmamak için özellikle internetten satılan ucuz ve niteliği belli olmayan markaların ürünlerinden uzak durulmalı. Tüketiciler şüphe duydukları gıda ürünlerini Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla yetkililere ihbar ve şikayet etmekten çekinmemeli.”

ETİKETLERİ DİKKATLİ OKUYUN

Ziya Şahin, vatandaşlara da uyarıda bulunarak şunları kaydetti: “Vatandaşlar marketten bal alırken üzerinde ne yazdığına dikkat etsin. Aromalı şurup bal değildir. Ayrıca 10 liraya bal olmaz. Normal balın sadece kilogram maliyeti 18-20 lira.15 liraya markette bal satamazsınız. Biz birlik olarak dünyaya bal satmak istiyoruz. Yaptığımız uluslararası çalışmalara devletimiz de destek vermiş oldu.”

ARICILARDAN DA DESTEK VAR: HİLELERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal aromalı şurup ürünlerinin yasaklanmasına ilişkin, “Artık herkes güvenli şekilde balını tüketebilecek. Bal doğada üretilir, arazide üretilir. Sanayide bal üretilmez. Aromalı şurup diye bal olmaz” dedi. Sektör olarak bal aromalı şurup benzeri ürünlerle 10-15 yıldır mücadele etmeye çalıştıklarını belirten Şahin, bal aromalı şurubun, bal olmayan, tatlandırıcı ve aroma vericiler konularak oluşturulan karışımlar olduğuna dikkati çekti. Bu karar öncesinde bal ürünlerinin etiketlenmesiyle ilgili de sıkıntı yaşadıklarını aktaran Şahin, “Etiketin üstüne ‘bal’, altına ‘aromalı şurup’ yazıyordu. Artık bu da bitecek. Bu hilelerin önüne geçilecek” değerlendirmesinde bulundu.