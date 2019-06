Gurbetçi işadamından dünyaya Türk otel zinciri

Özgül Öztürk

Almanya’da açtığı 20 restoranla 45 yıldır Türk mutfağını dünyaya tanıtan gurbetçi işadamı Mehmet Aygün, otel yatırımlarıyla da büyümeye devam ediyor. Titanic Otel Grubu’yla Türkiye’de toplam 12, Almanya’da 3 otel işleten grup, yurtiçi ve yurtdışında yeni yatırımlara imza atacak. Antalya turizminin kalbi Belek’e 80 milyon euro yatırımla bir golf oteli açmak için hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, toplam 600 odalı bu oteli 2020’de açmayı planladıklarını söyledi.

BU YIL TURİZMİN ALTIN ÇAĞI

Bu yıl Türkiye'deki otellerin tıklım tıklım dolu olduğunu vurgulayan Mehmet Aygün, “Türk turizmi bu yıl altın çağını yaşıyor” ifadelerini kullandı. Türk mutfağı bayrağını Avrupa’da 45 yıldır dalgalandırdıklarını anlatan Aygün şunları kaydetti: “Şimdi otellerimizle de Türk bayrağını dalgalandıracağız. Şu anda Berlin’de 3 otelimiz var. Hamburg’a 50 milyon euro yatırımla 325 odalı yeni bir otel yatırımı yapıyoruz. Bu yatırımı 2021’de açacağız. Münih ve Dresden’de de fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Yurtdışına franchise yöntemiyle senede 5-10 otel açabiliriz. Bu kapsamda nihai hedefimiz dünyada bilinen bir Türk otel zinciri markası yaratmak.”

'Her şey dahil' sistemi turizmin sigortasıdır

Türkiye ve Avrupa’da eşzamanlı iş yapan bir işadamı olarak iki ülke turizmini karşılaştıran Aygün, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu bölgelerde iş yapmak çok farklı. Türkiye’de 500 odalı bir otelde 50 kişi çalışırken, Türkiye’de 250 kişi çalışır. Avrupalı karşılığını almadığı hiçbir hizmeti vermez. Biz her şey dahil sistemi çok iyi uyguladık. Her şey dahil sistemi bence Türk turizminin sigortasıdır. Her şey dahilde 100 çeşit yapıp lezzetsiz vereceğine, 10 çeşit verip kaliteli verince başarılı oluyor. Bence yine de Türkiye turizmde henüz hak ettiği değere ulaşmadı. Bir tarafı Asya, diğer tarafı Avrupa’da olan başka bir şehir yok. Buraya 7.5 milyonun çok üzerinde turist gelmesi mümkün."

Mardan 1 ayda yüzde 60 doldu

Antalya’da Mardan Palace Hotel’i, Halkbank’tan 15 yıllığına kiralayarak toplam 20 milyon euroluk yatırımla yeniden hayata geçiren Aygün, “1.4 milyar dolarlık devasa bir yatırımla yapılan böyle bir otelin kapalı olmasına gönlüm razı gelmedi. 1.5 yıldır kapalı olan oteli şehir oteli konseptinden resort otele çevirip geçen ay açtık. Kısa sürede yüzde 60 doluluğa ulaştık. Temmuz, ağustosta yüzde 80-85 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Aygün, Mardan’ı almayı planlıyor musunuz sorusuna ise, “Her şey olabilir” yanıtını verdi.