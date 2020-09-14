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14 Eylül 2020 Pazartesi 09:28 | Son Güncelleme:

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
AA

Türkiye'de dün günlük bazda 778 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 770 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 778 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 770 megavatsaat oldu.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 542 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 917 megavatsaatle 08.00'de gerçekleştiğini bildirdi.

Günlük bazda dün 778 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 770 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,90 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,49 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,82 ile yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 728 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 396 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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