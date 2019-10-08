'Güneydoğu'da petrol, Trakya'da doğalgaz keşfettik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karada petrol ve gaz aramalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Dönmez, “Güneydoğu’da petrol, Trakya’da gaz keşfimiz var. Yakında açıklayacağız. Testleri tamamlanmadığı için lokasyonlarını açıklamıyoruz fakat çok sevindirici” dedi.

BU YIL BAŞKA ZAM YOK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da, “2020’de elektrikte yeni tarife başlıyor, şirketlere bonuslarımız olacak” dedi. Yılmaz ayrıca, bu yıl elektriğe başka zam olmayacağını söyledi.

ÇATIDA GÜNEŞ SANTRALLARI ARTACAK

Çatı tipi güneş enerjisi santrallarının kurulumunda artış olabileceğini aktaran Dönmez, “Artık geri dönüş süreleri 10 yılın altına düştü. Buna uygun iş ve finansman modellerinin de birlikte gelişebileceğini düşünüyorum. Bankalarla da görüşüyoruz” dedi. Dönmez ayrıca, “Mini YEKA projeleri için ilana çıkacağız. 2020’nin ilk çeyreğinde de ihaleleri yapacağız” dedi.