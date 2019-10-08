Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8439
  • 6,417
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Güneydoğu'da petrol, Trakya'da doğalgaz keşfettik'

'Güneydoğu'da petrol, Trakya'da doğalgaz keşfettik'

'Güneydoğu'da petrol, Trakya'da doğalgaz keşfettik'

Bakan Dönmez, “Güneydoğu’da petrol, Trakya’da gaz keşfimiz var. Testleri henüz tamamlanmadığı için lokasyonları açıklamıyoruz fakat çok sevindirici” dedi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karada petrol ve gaz aramalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Dönmez, “Güneydoğu’da petrol, Trakya’da gaz keşfimiz var. Yakında açıklayacağız. Testleri tamamlanmadığı için lokasyonlarını açıklamıyoruz fakat çok sevindirici” dedi.  

BU YIL BAŞKA ZAM YOK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da, “2020’de elektrikte yeni tarife başlıyor, şirketlere bonuslarımız olacak” dedi. Yılmaz ayrıca, bu yıl elektriğe başka zam olmayacağını söyledi.

ÇATIDA GÜNEŞ SANTRALLARI ARTACAK

Çatı tipi güneş enerjisi santrallarının kurulumunda artış olabileceğini aktaran Dönmez, “Artık geri dönüş süreleri 10 yılın altına düştü. Buna uygun iş ve finansman modellerinin de birlikte gelişebileceğini düşünüyorum. Bankalarla da görüşüyoruz” dedi. Dönmez ayrıca, “Mini YEKA projeleri için ilana çıkacağız. 2020’nin ilk çeyreğinde de ihaleleri yapacağız” dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber
58 kilo veren oyuncu, Aleyna Tilki'ye benzetildi
Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
<p>MİT ve TSK´nın Kandil´deki operasyonunda PKK´nın kadın yapılanması KJK´nın kırmızı kategoride ara

Kırmızı Kategoride Aranan Teröriste Nokta Atışı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünya ile bağlantı kurmayan kabileler

Eller tetikte! Hamza Tümeni operasyon için hazır