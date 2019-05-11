Güneydoğu bayram için kotayı doldurdu

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Ramazan Bayramı tatilinde ziyaret etmek isteyenlerin tesislerde şimdiden yüzde 100'e yaklaşan doluluk nedeniyle rezervasyonsuz yola çıkmamaları istendi. Özellikle son yıllarda turizm alanında adeta altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizmciler, ramazanın gelmesiyle beraber kısmen de olsa durgunluk yaşıyor. Ancak sektörü şimdiden bayram heyecanı sardı. İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayarak turizm pastasındaki payını artıran bölge, 9 günlük bayram tatili boyunca tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunacak. Bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram tatili için şimdiden yoğun şekilde rezervasyon talebi gelmeye başladı. Turlardaki ve otellerdeki doluluk şimdiden yüzde 100'e yaklaştığı bölge için turizmciler bayram tatili için "rezervasyonsuz yola çıkmayın" önerisinde bulundu.

TATİL ROTASI GAZİANTEP'TEN BAŞLIYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tatilin hareket merkezi konumunda bulunan Gaziantep, gastronomi alanındaki zenginlikleriyle de ziyaretçilerini lezzet festivaline davet ediyor. Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, restoranlar da turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşılaşıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor.

ŞANLIURFA'DA TARİHE YOLCULUK

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken ve "Göbeklitepe Yılı" sayesinde baharda turist akınına uğrayan Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi gibi mekanlar, ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor. Geceyi kent merkezinde geçirmek isteyenler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü "sıra geceleri"ne katılıp, lahmacun, çiğ köfte ve şıllık tatlısı gibi yöresel lezzetlerin tadına bakıyor. Şanlıurfa Müze Kompleksi, Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mekan da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde kişinin konaklamak üzere ziyaret ettiği kentin Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle bu yıl 700 bini konaklamalı olmak üzere 1,5 milyondan fazla kişiyi ağırladığı öğrenildi.

"BÖLGE OALRAK İLK KEZ YAŞIYORUZ"

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO) Başkanı Murat Alpaslan Tekeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede son 2 yıldır önemli turizm hareketliliği yaşandığı söyledi. Ramazanın gelmesiyle kısa süreli bir durgunluk yaşandığını ancak bayram ve sonrası için gelen talepler nedeniyle bölge turizmcisinin mutlu olduğunu anlatan Tekeoğlu, "Bayram için her dönemden çok daha fazla beklenti içerisindeyiz. Otellerde ve rehber taleplerinde yüzde 100'e yaklaştık. Haziran ayında bu kadar yoğunluğu bölge olarak ilk kez yaşıyoruz." diye konuştu. Bölgeye tur talebinin Türkiye'nin dört bir yanından gerçekleştiğine işaret eden Tekeoğlu, bu yılın Güneydoğu turizmi için milat olmasını beklediklerini kaydetti. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve turizm acentesi sahibi Rahime Yaşar da geçen sene aralık ayında 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu süreden sonra kentte hummalı bir çalışma başlatıldığını vurguladı.

"REZERVASYON YAPTIRMADAN YOLA ÇIKMAYIN"

Çok yoğun bir ilkbahar sezonu geçirdiklerini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa şubatın ikinci yarısından itibaren günübirlik gelişlerle birlikte bir hayli ilgi gördü. Seçimden sonra ise yoğunluk tavan yaptı. Nisan ayını yüzde yüzün üzerinde dolulukla geçirdik. Bu anlamda taleplere yetişmekte zorlandık. Şu an ise ramazan sakinliğini yaşıyoruz. Ama bayrama doğru yine hareketlenmeler başlıyor. Biz de tur taleplerini değerlendiriyoruz. İnşallah bayrama yakın bir süre kala tekrar aynı o hareketliliğe başlarız. Ayrıca 9 günlük bayram tatili GAP turlarına ilgiyi artıracaktır. Bayram tatili için görüştüğümüz otellerde yer yok. Tarih kaydırarak taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle turizm belgeli otellerimizin hepsi dolu, belediye belgelilerinde kısmen yer görünüyor. İnşallah onlar da kısa süre içinde dolar ve yine yüzde yüz dolulukla Şanlıurfa bayramı geçirmiş olur. Tabi ki misafirlerimizin mutlaka rezervasyon yaptırmadan hem uçak hem otel konusunda yapmadan yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bayramda çok büyük bir yoğunluk olacaktır."

Şanlıurfa'da bir otel zincirinin müdürü Ertuğrul Er, turizm sezonunun başladığı 15 Mart'tan ramazan ayına kadar tam dolulukla çalıştıklarını anımsatarak, ramazanın etkisiyle bu dönemde dinlenme imkanı bulduklarını ifade etti. Bayram tatiliyle yoğunluğun kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Er, "Oldukça yoğun bir sezon geçirdik. Bu durum mutluluk verici. Şu an sakin bir dönemdeyiz. Ama ramazandan sonrası için rezervasyonlarımız dolu durumda. Kenti ziyaret etmek isteyenlerin bu anlamda tedbirli olması gerekiyor." dedi.

(AA)