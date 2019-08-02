Türkiye'yi tercih ettiler... Bir milyar dolarlık yatırım!

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, 1962 yılından bu yana, otomobil endüstrisinin yanı sıra gemi inşa, inşaat, eğitim ve spor gibi geniş yelpazeye sahip pek çok alanda faaliyetleri bulunan, sektörün dünyadaki önemli oyuncularından biri konumundaki Güney Koreli Halla Group, İTO'nun devreye girmesiyle Türkiye'de büyük bir yatırıma daha imza attı.

Süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando'nun da yüzde 50 iştirakçisi olan Mando Corporation'un, "en büyük şirket" unvanıyla bünyesinde yer aldığı Halla Group, Halla Corporation Europe isimli şirketin Türkiye'de kuruluşunu yaptı.

Halla Corporation Europe, İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleşen ve şirket kuruluşunun yapıldığı resmi tören ile faaliyetine başladı. Şirket, satış sonrası pazarına dönük ürün dağıtımı kapsamında, 1 milyar dolar ciroyu doğrudan Türkiye'den yöneterek dünyada önemli bir paya sahip olacak.

İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’daki işleri kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırıldı.

Halla Corporation Europe'un üst yöneticiliğine (CEO) aynı zamanda Maysan Mando'nun da genel müdürü olan Anıl Yücetürk atandı.

- "TÜRKİYE'YE PARA KAZANDIRACAK BİR YATIRIM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Halla Holding'in yatırım kararının her aşamasında birebir devrede olduklarını belirterek, "Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinden Halla Holding'in ülkemizde yatırım yapacak olması, zaten otomotivde çok önemli bir konuma sahip ülkemiz için son derece faydalı olacak. Teknolojik yenilenmemizi sağlayacak, sektöre yeni bir ufuk açacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Halla Holding'in Balkanlar ve Avrupa'daki rakip ülkeler yerine Türkiye'de yatırım kararı almasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu yatırımın en önemli özelliği sadece Türkiye piyasasına yönelik olmamasıdır; ihracat odaklı olmasıdır. Yani Türkiye’ye para kazandıracak, istihdam oluşturacak bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

Halla Holding’in yatırım kararının, İTO’nun Türkiye’ye yabancı yatırım çekmede üstlendiği aktif rolün somut bir sonucu olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti: "İstanbul Ticaret Odası olarak Halla Holding’in yatırım kararında devreye girdik, önlerini ve ufuklarını açtık. Sonunda ülkemize böylesine önemli bir yatırımın kazandırılmasında pay sahibi olduk. İTO olarak büyük şirketlere birebir yardımcı oluyor, bilgilendirme yapıyor, onların İstanbul’da yatırım yapmaları için her türlü desteği veriyoruz. Bunun somut sonuçlarını bugün görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

- "TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

Halla Group Yatırım Şirketi Halla Holdings CEO’su Kyeong Sun Choi de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Halla Group'un 20 milyar dolar ciro ile 15 bin kişiyi istihdam ettiğini kaydetti.

Kyeong Sun Choi, "Maysan Mando adı altında önceki yıllarda yapmış olduğumuz ortaklığın ardından gerçekleştirmiş olduğumuz bu yeni yatırımla birlikte Türkiye’ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yönetecek ilk şirket olacağız. Bugün yeni kurulan şirketimizin dost iki ülke adına da hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye güvendiklerini aktaran Choi, otomotiv sektörünün yanında ilerleyen dönemde lojistik, inşaat gibi alanlarda da yatırım planları olduğuna dikkati çekti.

- "İSTİHDAMA CİDDİ KATKIMIZ OLACAK"

Halla Corporation Europe CEO'su Anıl Yücetürk ise şirketin 5 yıl içindeki ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Halla Corporation Europe yatırımının detaylarını paylaşan Yücetürk, şunları kaydetti: "Amacımız, 3 ana bölgede 12 şube ve depo kurmak. Bu şirket, yüzde 90 ihracat odaklı faaliyet gösterecek. Mando Corporation’un dünya genelinde 26 üretim lokasyonu, 13 Ar-Ge merkezi, 7 satış ofisi ve 7 araç test sahası bulunuyor. Halla Group, Güney Kore’nin ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri, iştiraki olan Mando ise 7 milyar dolar ciroya sahip olup, otomotivde dünyanın ilk 10 markasının tamamının en önemli tedarikçilerinden biri. Aynı zamanda otonom araç teknolojileri konusunda da 4. nesil ekipmanlar üreten büyük bir şirketler topluluğudur."

Maysan Mando'nun 30 milyon dolarlık bir yatırımı Bursa'da gerçekleştirdiğini aktaran Yücetürk, "Halla Corporation Europe, Mando’nun globalde ürettiği otomotiv sistemlerinin bölge pazarlarına dağıtımı noktasında kilit bir rol üstlenecek. Çok önemsediğimiz bu yatırım ile grup olarak sınırlarımızı da genişleteceğiz. Otomotiv sektöründe dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen bizler, ülkemiz ve sektörün gelişimi için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Yeni yatırımlarla birlikte, ülke ekonomisinin yanı sıra istihdama da ciddi katkılarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)