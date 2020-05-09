Günde 2.5 milyon maske üretiyor
Koronavirüs salgını sonrası hızla harekete geçen A&S Holding, bir ay gibi kısa bir sürede 200 milyon liralık yatırımla dev bir maske üretim tesisi kurdu.
İlk aşamada günde 2.5 milyon maske üretiliyor. El değmeden üretilip ambalajlanan maskelerin yarısı da Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe edilecek. A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “İki haftaya günlük üretimi 12.5 milyona çıkaracağız. Ülkemizin ihtiyacını karşılayıp, dünyanın dört bir yanına da ihracat yapacağız” dedi.