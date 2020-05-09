Günde 2.5 milyon maske üretiyor

İlk aşamada günde 2.5 milyon maske üretiliyor. El değmeden üretilip ambalajlanan maskelerin yarısı da Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe edilecek. A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “İki haftaya günlük üretimi 12.5 milyona çıkaracağız. Ülkemizin ihtiyacını karşılayıp, dünyanın dört bir yanına da ihracat yapacağız” dedi.