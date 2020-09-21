Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları
Güncel kredi faiz oranları güncellendi. Geçtiğimiz aylarda özellikle koronavirüs salgını sürecinde konut kredisi kampanyaları bankalar tarafından vatandaşlara sunulmuştu. Sıfır konutlarda faiz oranları 0.64 ile 0.74 şeklinde seyrediyordu. Kampanyaların sona ermesinin ardından konut kredisi faiz oranları da değişti. Halkbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları bankaların internet sitesi üzerinden de bilgilendirmeye açıldı.
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları belli oldu. Geçtiğimiz aylarda vatandaşlara sunulan düşük konut kredisi faiz oranları güncellendi. Kampanyaların bitmesi üzerine oranlar da yükseldi. Halkbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları duyuruldu.
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Konut kredisinde mevcut kampanyalar sona erdi. Kampanyaların bitmesinin ardından yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken; bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle 1.642 liraya yükseldi.
Bazı bankaların 120 ay vadeli konut kredisine uyguladıkları faiz oranları ise şu şekilde;
HALKBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 188.344 lira
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 191.014 lira
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 189.677 lira
VAKIFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 197.645 lira