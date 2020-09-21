Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Halkbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları belli oldu. Geçtiğimiz aylarda vatandaşlara sunulan düşük konut kredisi faiz oranları güncellendi. Kampanyaların bitmesi üzerine oranlar da yükseldi. Halkbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları duyuruldu.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Konut kredisinde mevcut kampanyalar sona erdi. Kampanyaların bitmesinin ardından yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken; bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle 1.642 liraya yükseldi.

Bazı bankaların 120 ay vadeli konut kredisine uyguladıkları faiz oranları ise şu şekilde;

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 191.014 lira

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira