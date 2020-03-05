Güncel İŞKUR iş ilanları haberimizde! İşte İŞKUR kamu memuru ve personel alım ilanları 2020...

İŞKUR iş ilanları şartlarına uygun olanlar başvurularını gerçekleştirebiliyor. Güncel İŞKUR iş ilanlarına göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor. Uzman erbaş alımına 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılıyor. İŞKUR kamu memuru ve personel alım ilanları haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

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İŞKUR KAMU MEMURU ALIM İLANLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR

Başvurular, 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak. 11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Şubat 2020) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

SİVAS AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MEMUR -GİH - 9 derece - 3 kişi - KPSS P3 - En az 50 puan almış olmak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05.03.2020-09.03.2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Merkez (Ankara) Teşkilatında, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere; EK-1’deki “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda unvanları ve nitelikleri belirtilen toplam 10 (on) adet pozisyon için BOREN tarafından yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alımı yapılacaktır. Sözlü Sınav, 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği (bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır)’ne göre yapılacaktır.

A) BAŞVURU KOŞULLARI 1) Sözlü Sınava; 2018 veya 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ndan her bir grup pozisyon unvanı için EK-1’deki Tablo’da aranan puan türünden belirtilen asgari (taban) puanı almış olanlar başvurabilecektir.

Adaylar EK-1’deki Tablo’da belirtilen yalnız bir grup için başvuru yapabilecektir. Birden fazla grup için başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

2) Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla başvurulacak grup için EK-1’deki Tablo’da belirtilen öğrenim programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

3) Mühendis ve Fizikçi pozisyonlarına başvuracak adaylar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İngilizce Dili’nde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan en az (60) puan almış olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

1) Başvurular; 02/03/2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 17/03/2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

2) Başvurular, BOREN’nin www.boren.gov.tr adresli resmi internet sitesinde açılacak olan “Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Başvurusu” bağlantısı üzerinden doldurulacak Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru esnasında; Başvuru Formuna adayın fotoğrafı eklenecek ve KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile mühendis ve fizikçi pozisyonlarına başvuran adaylar için yabancı dil belgesi sisteme yüklenecektir. Bu nedenle, adayların bu belgelerin PDF veya resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

3) Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.