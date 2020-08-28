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  3. Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzinde indirim yapıldı mı?
28 Ağustos 2020 Cuma 17:25 | Son Güncelleme:

Güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzinde indirim yapıldı mı?

Güncel benzin fiyatları ne kadar" Benzinde indirim yapıldı mı"

Güncel benzin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Zaman zaman indirim yapılan benzin fiyatlarında son olarak indirim yapılacak. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidileceği açıklandı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar olacak?

Benzin fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin fiyatlarında indirim yapılacak. Benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İndirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre Başkent Ankara'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,85 liradan 6,70 liraya, İzmir'de 6,91 liradan 6,76 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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