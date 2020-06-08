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  3. Güncel altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
08 Haziran 2020 Pazartesi 09:36 | Son Güncelleme:

Güncel altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları ne kadar" 8 Haziran çeyrek altın ve gram altın ne kadar"

Altın fiyatları merak ediliyor. Altının haftaya nasıl başladığı sabah saatleri itibari ile araştırılmaya başlandı. Yatırımcısını sevindiren altın son zamanlarda düşüş eğilimi gösteriyor. 8 Haziran 2020 Pazartesi günü gram altın 367,43 TL'den satılırken, çeyrek altın 599,60 TL'den alıcısını buluyor. Güncel altın fiyatlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...

Güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Son yılların zirvesini yaşayan altın, yatırımcısına kazandırırken, alıcısını düşündürüyor. Altın satın alıp, satmak isteyenler ile ekonomistler güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 8 Haziran güncel altın fiyatlarına göre gram altın 367,43 TL'den satışa sunuluyor.

8 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Haziran gram altın alış fiyatı 367,43 TL olurken satış fiyatı ise 367,53 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

8 Haziran çeyrek altın fiyatları 599,60 TL’den alınıp 607,50 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

8 Haziran yarım altın 1.199,30 TL'den alınıp, 1.214,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.386,00 TL, satış fiyatı ise 2.421,30 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

8 Haziran reşat altını 2.418,47 TL'den alınıyor, 2.454,25 TL'den satılıyor.

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI?

GRAM ALTIN NE KADARDI?

6 Haziran gram altın fiyatı alış 366,66 TL olurken satış ise 366,65 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADARDI?

6 Haziran çeyrek altın fiyatları 598,20 TL’den alınıp 606,30 TL’den satıldı.

YARIM ALTIN NE KADARDI?

6 Haziran 1.195,10 TL’den alınıp 1.211,40 TL’den satıldı

CUMHURİYET ALTINI NE KADARDI?

6 Haziran 2.381,70 TL’den alınıp 2.417,90 TL’den işlem gördü.

REŞAT ALTINI NE KADARDI?

6 Haziran 2.414,17 TL olurken satış fiyatı ise 2.450,85 TL oldu.

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