Gümüşü pazar tezgahından kurtarıp ulusal marka yaptı

Özgül ÖZTÜRK

Kapalıçarşı’da gümüş ve değerli madenlerden takı üretimi yaparak Kenzo, Thomas Sabo, Esprit gibi global markaların tedarikçisi ve distribütörü haline gelen Sezgin Group, yarattığı So Chic markasıyla da Türkiye’de ilk markalı gümüş üretimine imza attı. Üretim metodu itibarıyla altından hiç farkı olmamasına karşın Türkiye’de gümüş takıların, meydanlardaki pazar tezgahlarında veya mahalle aralarındaki dükkanlarda satılarak değersizleştirildiğini vurgulayan Sezgin Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin, “So Chic’le gümüşü tahta pazar tezgahından kurtarıp iade-i itibar yaptık” diyor.

AYLIK 50 BİNE KADAR GELİR

İlk perakende mağazalarını 2003’te açtıklarını anlatan Hakan Sezgin, şu an Türkiye ve yurtdışında 70 mağazaya ulaştıklarını ifade etti. Bir So Chic mağazasının ortalama 400-500 bin TL yatırımla açılabildiğini anlatan Sezgin, bir mağazadan aylık 20 ila 50 bin TL arasında gelir elde edilebildiğini söyledi. Şuanda yurtdışında birkaç mağazayla yer aldıklarını anlatan Sezgin, Balkanlar ve Orta Avrupa’da da mağazalaşarak global bir Türk markası olacaklarını belirtti. 2019’u 110 milyon TL ciroyla kapatan So Chic’in 2020 hedefi 10 yeni mağaza açmak ve cirosunu yüzde 15 büyütmek.

KENDİ TAKINI TASARLAMA İMKANI VAR

Şirket içinde geliştirdikleri yazılımla müşterilerine kendi takılarını tasarlayıp üretme imkanı sunduklarını anlatan Sezgin Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin şunları kaydetti: “2 yıl önce geliştirdiğimiz bu yazılımla isteyenler sochic.com.tr internet sitesine girip, kendine ait bileklik, yüzük, kolye tasarlayabiliyor. İnsanlar bu uygulamayla özellikle, Anneler Günü, Sevgililer Günü, Evlilik Yıldönümü gibi özel günlerde kişisel hediyeler oluşturup, sevdiklerini mutlu edebiliyor.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ÜRETİCİSİYİZ

Kuyumculuk ve mücevherat sektörü Osmanlı’dan günümüze Türkler için önemli sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye şu anda Hindistan ve Çin’den sonra dünyanın en büyük 3. kuyum üreticisi, İtalya’dan sonra en büyük 2. ihracatçısı konumunda yer alıyor. 35 bin perakende, 6 bin imalatçının yer aldığı sektör, 250 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’nin yıllık mücevher ihracatı 2019 yılında 4 milyar 105 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatı ise 115 milyon dolara ulaştı.