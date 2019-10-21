Gümrüklerde kaçakçılığı yerli yapay zeka bitirecek 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kontrollerini uluslararası ticaretin hızını kesmeyecek biçimde yürütmek, kamu sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yasadışı ticaretle en etkin biçimde mücadele etmek için yüksek teknolojiye dayalı teknik bir altyapı kurduğunu vurguladı. 68 adet X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sisteminin ticaret hacmi yüksek tüm gümrük kapı ve limanlara kurulduğuna dikkati çeken Pekcan, ileri teknolojiye sahip bu sistemlerin, araç ve konteynerlerin röntgen filmini çekerek, saatlerce sürebilen gümrük kontrollerinin dakikalar içinde hızlı ve nitelikli olarak gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

SUÇA SET ÇEKECEK

Bu cihazların aynı zamanda kaçakçılıkla mücadele ve ülke güvenliğinde yasadışı tüm suç unsurlarına set çeken önemli bir enstrüman olduğuna işaret eden Bakan Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu: Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce hayata geçireceğimiz ve TÜBİTAK tarafından tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek ‘Tarama Ağı Projesi’ ile yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki belirli özelliklere sahip yasadışı suç ve tehdit unsurları otomatik tanımlanacak. Böylece operatörün analiz esnasında hata yapma payı ve manuel inceleme süreleri asgari düzeye inecek.

HABUR’DAKİ TIR’IN YÜKÜNÜ KAPIKULE’DE GÖREBİLECEĞİZ

Proje ile X-Ray Tarama Sistemlerinin entegre bir yapıda çalışması sağlanarak tek bir merkezden sevk, idare ve analizinin yapılmasının sağlanacağını söyleyen Pekcan, “Bu sayede, örneğin Habur’dan girerken taranan bir aracın x-ray görüntüleri ilgili tüm birimler tarafından incelenebilecek ve araç Kapıkule’den yurtdışına çıkarken tarandığında görüntüler karşılaştırılabilecek. Bu sayede eşyaların vergileri ödenmeksizin yurtiçinde bırakılma girişimleri tespit edilecek” dedi.

GÜMRÜKLER HIZLANACAK

Bakan Pekcan “X-RAY sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak, aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak” ifadelerini kullandı.