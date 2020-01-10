Gümrük vergisi artık SMS ile ödenebilecek

Gümrük vergisi mükellefi firmalarla mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmalarının yanı sıra Halkbank bireysel müşterileri de bu uygulamadan aynı şekilde yararlanabiliyor.

TEK TALİMAT YETERLİ

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Halkbank şubelerinden veya internet şubesinden bir defaya mahsus talimat vermeleri gerekiyor. Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, uygulamayla vergi mükelleflerine zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.