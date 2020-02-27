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Gümrük Birliği için büyükelçilere çağrı

Gümrük Birliği için büyükelçilere çağrı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden en kısa zamanda Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için Avrupa Komisyonu'nu yetkilendirmesini beklediklerini belirterek, “Sayın büyükelçiler, sizleri de iş dünyasıyla beraber çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

Pekcan, AB’ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de, “AB’den Türkiye’ye yatırım açısından çok yüksek bir ilgi var” dedi. 


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