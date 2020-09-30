Güçlü hedeflerle yol haritası hazır! Ekonomide üç yeni meydan okuma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi’ ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nı (2021-2023) (YEP) açıkladı. “Bu seneki yeni ekonomi programımızın ana programını yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi olarak belirledik. Her bir maddeyi ayrı bir meydan okuma olarak gördüğümüzü anlatacağım” diyen Albayrak, “Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Programın ana temalarından ‘Yeni Normal’e değinen Albayrak, şunları söyledi:

TEDARİKTE MERKEZ



“Ekonomimizin bu sürece gereken uyumu sağlayabilmesi için dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin hayatın her alanına yaygınlaştırılması, yeni finansal çözümlerin üretilmesi ve yeni çalışma modelleri oluşturulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Program döneminde bu zorunluluklara en doğru yanıtı vermek, katma değerli üretimi destekleyecek iş süreç ve modellerini yaygınlaştırmak, yani ‘Yeni Normal’e uyum sağlamak ikinci hedefimiz olacak.” ‘Yeni Ekonomi’nin yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modelini temsil ettiğini anlatan Albayrak, yeniden dengelenmeyi sağlayarak, yeni normale uyum sağlayarak program döneminde ekonominin güçlendirileceğini vurguladı. Albayrak, “Salgın sonrası küresel tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaları fırsata dönüştürerek ülkemizi üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

‘V’ TİPİ TOPARLANMA



Albayrak, “Ekonomik veriler güçlü V tipi toparlanmayı gösteriyor” diyen Albayrak, “Türkiye, bütçe disiplini anlamında ve borç stoku anlamında dünyadaki en iyi ülkelerden biri. Dünyada pandemi etkisiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere yüzde 100’ün üzerine çıkan borç stoku Türkiye’de yüzde 40 seviyelerinde” diye konuştu. Albayrak, tüm belirsizliklere rağmen hem vatandaşlara hem de piyasalara güven veren bir program hazırlama gayretinde olduklarını belirterek, “Ülkemizi, ekonomide bir üst lige çıkaracak, sürdürülebilir büyüme modelini tesis edecek tüm politikaların başarıya ulaşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

1 MİLYON KİŞİYE İŞ PROJESİ



Salgın sonrası İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi yönünde politikaları hayata geçireceklerini belirten Albayrak, 1 milyon istihdam projesi gibi programlarla istihdama önemli katkı sağlayacaklarını anlattı.

İHRACAT, ÜRETİM VE İSTİHDAMA YOĞUNLAŞACAĞIZ



Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2018-2020 döneminde karşı karşıya kaldığı iç ve dış şoklar nedeniyle potansiyelinin oldukça altında büyüdüğüne dikkati çekti. 2021 yılında, ertelenen tüketim ve yatırımların devreye girmesi ve turizm gelirlerindeki normalleşmeyle birlikte büyümenin yüzde 5,8 olmasını tahmin ettiklerini belirten Albayrak, “Sonraki dönemde de büyümenin yüzde 5 seviyesinde seyretmesi, doğal, Türkiye’nin yüzde 5 büyüme patikasına evrilmesini öngörüyoruz. Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için program döneminde her zaman vurguladığımız şekilde ihracata, katma değerli üretime ve istihdama özellikle bu dönemde çok daha fazla yoğunlaşacağız” ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle nisan ayında tarihi seviyelere düşen ekonomik güven endeksi, sonraki aylarda sergilediği ‘V tipi’ toparlanmayı eylül ayında da devam ettirerek, salgın öncesi seviyelere bir adım daha yaklaştı. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 3.1 artarakr 88.5 puana yükseldi. Böylece endeks nisan sonrası üst üste 5. ayında da yükselmiş oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz” dedi.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ



Bakan Albayrak, 2020-2021 dönemi için alternatif senaryo çalışmalarını da yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: “İhtiyatlı duruşumuzu koruyarak, her türlü senaryoya hazırlık yapıyoruz. Salgın nedeniyle kötümser senaryoda 2020 sonuna ve 2021’e etkilerine baktığımızda olabilecek bir eksi 1.5, 2021’de ise YEP tahminimizin 2.1 puan altında kalarak yüzde 3.7 büyüyebileceğini değerlendiriyoruz. Ama bu kötü senaryomuz.”

‘GÜVENLİ TURİZM’ SÜRECEK



Albayrak, “Turizm gelirlerimizi artırmak için 12 ay turizme geçişle, güvenli turizm sertifikasyonunu sürekli ve kalıcı hale getireceğiz. Turizme üst düzey bir ekonomik katkı sağlayacak önemli bir proje çalışması ortaya koyuyor.”

GIDA FİYATLARI İSTİKRAR KAZANACAK



Bakan Albayrak, çalışmaları şöyle sıraladı: “Sözleşmeli tarım ve girdi finansmanıyla gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak. Tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek, çiftçilerin gelirini garanti altına almak ve gıda fiyatlarında istikrara katkı sağlamak için girdi finansmanı ve avans mekanizmasını uygulamaya koyacağız. Pilot uygulamayı TÜRKŞEKER ile başlattık. Yıl sonuna kadar birçok üründe kapsamı genişleteceğiz. Lojistik alanında büyük atılımlar yaparak bölgesel lider konumuna geleceğiz.”

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK VAR

ÖZEL SEKTÖRE MORAL VE HEYECAN VERDİ



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Özel sektörün öne çıkarılarak yüksek katma değerli üretime odaklanılması, yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektöre heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü destekleme adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz.”

GÜÇLÜ BİR KALKINMA PLANI SUNULUYOR



DEİK Başkanı Nail Olpak: “YEP, yenilikçi ve yüksek katma değerli, insan odaklı, ihracat temelli güçlü bir kalkınma planı sunuyor. Üretimde teknolojiye odaklanarak, sanayide dönüşümü destekleyen YEP ile dış ticarette daha dengeli bir konuma kavuşacağız.”

SAĞLIKLI BÜYÜME İÇİN KATMA DEĞERLİ İHRACAT



TİM Başkanı İsmail Gülle: “Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama yoğunlaşılacağının ifade edilmesi memnuniyet verici. Sürdürülebilir büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat.”

2023 YILINA ERİŞEN BİR YEP AÇIKLANDI



İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “İlk defa 2023’e erişen bir YEP açıklandı. Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturan YEP’te salgında daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyonla mücadele güçlü vurgulanıyor.”

TEDBİRLER GERÇEKÇİ HEDEFE ULAŞACAĞIZ



MÜSİAD Başkanı Nail Olpak: “Gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023’e hazırlayacak bir yol haritası niteliğinde. Türkiye’yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracağını ifade edebiliriz.”