Güçlü büyüme yakalayınca yatırımı 6.6 milyara çıkardı

Türk Telekom, 2020’nin ilk 9 ayını rekor büyümeyle kapattı. Yüzde 19 büyümeyle 20.6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un 9 aylık kârı ise 2.1 milyar lirayı buldu. Bu rakam halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık kar olarak kayıtlara geçerken, şirket yakaladığı büyümeyle yatırım hedefini de revize etti.

321 KİLOMETRE FİBER



Yılın ilk 9 ayında yüzde 42 artışla 4 milyar yatırım yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, düzenlediği toplantıda normalleşmeyle birlikte yatırım hedeflerini revize ettiklerini açıkladı. Önal, “2020’nin ilk 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı. Buna bağlı olarak, 2020 yılı için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi ve yaklaşık 6.6 milyar TL yatırım öngörüyoruz” dedi. Önal yaptıkları yatırımlarla fiber ağını 321 bin kilometre uzunluğa çıkardıklarını söyledi. Önal “Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” dedi.

İŞTİRAKLER % 60 BÜYÜDÜ



Türk Telekom’un iştirakleri hakkında da bilgi veren Önal “İştiraklerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’ın grup dışından elde ettikleri gelirler, bu çeyrekte yıllık yüzde 60’ten fazla büyüme kaydetti” dedi. Tivibu’nun 3.2 milyon aboneye ulaştığını da anlatan Önal, spor içeriğini artıracaklarını belirtti.

‘TTAKE’ EKİBİ 10 YILDIR SAHADA



Ümit Önal, TTake’nin 2010’da gönüllülük esasıyla kurulduğunu söyledi. Önal ayrıca, bölgedeki abonelere fatura erteleme ve ücretsiz GB imkanı sağlandığını anlattı.

11 KİŞİLİK ÖZEL EKİPLE ENKAZDA GÖREV ALDIK



Düzenlediği toplantıda İzmir depremine de değinen Önal, bünyelerinde 150 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTake) bulunduğunu belirterek, “İzmir’deki depremde 11 kişilik ekibimiz destek verdik. Bu ekip AFAD’ın yönettiği enkazdan ikisi canlı, 6 kişiyi çıkardı” dedi. TTake’nin kurtardığı isimler Yılmaz Erberk apartmanının altındaki marketten çıkarılan Fadime Teyze ile Hülya Özmet.

DATA KULLANIMI YÜZDE 26 ARTTI



Önal'ın verdiği bilgiye göre, son 12 ayda 1.9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın ilk 9 ayında toplam abone sayısını 49.5 milyona taşıdı. Pandemi dönemini de kapsayan aylık ortalama data kullanımı da geçen yıla göre yüzde 26 yükselişle 9.1GB oldu.

AFET İLETİŞİMİNE ÖZEL ÜRÜN GELİŞTİRİYORUZ



Ümit Önal, “Sadece afetlere dönük bir teknolojiniz var mı” şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: “Bununla ilgili çalışmamız var. Ama biraz erken. Bir sonraki toplantımıza bırakmak istiyorum. Özellikle afet zamanlarında iletişimi sağlamak üzere tamamen afet iletişimi için bir ürün geliştirmek konusunda çalışıyoruz. Kamu otoriteleriyle özellikle AFAD ile entegre bir sistem. Tüm operatörler ve kullanıcılar tarafından kullanılabilecek” dedi.