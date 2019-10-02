'GSM operatörlerine 'kapasite artırın' talimatı verildi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 26 Eylül tarihinde yaşanan İstanbul depreminin ardından bir GSM operatörünün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken depreme yakalanması nedeniyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, gerekli talimatın verildiğini açıkladı.

MEGA PROJELER DAYANIKLI

Turhan, “Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak” dedi. Turhan, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin sismik olarak güçlendirildiğine işaret ederek, “Tüm köprülerimiz, öngörülen olası depremlerde oluşacak riskleri karşılayacak performans ve dayanıma sahip yapılardır” dedi. Turhan, Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi dev projelerin de depremde en güvenli yerlerden biri olacak şekilde inşa edildiğine dikkati çekti.

MOBİL BAZ İSTASYONLARI

Turhan, acil durumlarda GSM kapsamının olmadığı alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi amacıyla 40 bölgede transmisyonlu uydu üzerinden sağlanabilen roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonlarının kurulduğunu belirtti.