Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,746
  • 6,2781
  • 271.725
  • 103757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'GSM operatörlerine 'kapasite artırın' talimatı verildi'

'GSM operatörlerine 'kapasite artırın' talimatı verildi'

'GSM operatörlerine 'kapasite artırın' talimatı verildi'

Ulaştırma Bakanı Turhan, “3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak” dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 26 Eylül tarihinde yaşanan İstanbul depreminin ardından bir GSM operatörünün teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları devam ederken depreme yakalanması nedeniyle kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, gerekli talimatın verildiğini açıkladı. 

MEGA PROJELER DAYANIKLI 

Turhan, “Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısının her türlü duruma hazırlıklı olunması noktasında, kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi, kısa süre içinde 175 milyona çıkarılacak” dedi. Turhan, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin sismik olarak güçlendirildiğine işaret ederek, “Tüm köprülerimiz, öngörülen olası depremlerde oluşacak riskleri karşılayacak performans ve dayanıma sahip yapılardır” dedi. Turhan, Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi dev projelerin de depremde en güvenli yerlerden biri olacak şekilde inşa edildiğine dikkati çekti.

MOBİL BAZ İSTASYONLARI

Turhan, acil durumlarda GSM kapsamının olmadığı alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi amacıyla 40 bölgede transmisyonlu uydu üzerinden sağlanabilen roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonlarının kurulduğunu belirtti. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir'in yeni dizisi ve partneri belli oldu
Murat Boz'dan Sezen Aksu müjdesi
Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen itiraf
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
Paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!
<p>Erzincan’da hayvancılığa uygun kentin farklı bölgelerindeki dağlarda kurdukları çadırlarda mevsim

Göçer Kadınların Zorlu Yaşam Mücadelesi... Hayatlarını Adadılar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristler Eskişehir'de ölü ele geçirildi

Dünyanın gözü orada! Denizaltından iki balistik füze fırlattılar