GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar, “GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. GSB personel alımı sözlü mülakat sürecinde başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB mülakat sonuçları 2019 henüz belli olmadı. ASB açıklanma tarihi ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

GSB personel alımı sözlü mülakat sürecinde başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR NELERDİR?

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.