GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? sınava girenler tarafından merak ediliyor. GSB personel alımı mülakatları 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. 2019 GSB mülakatından başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GSB mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyorsanız işte yanıtı...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB mülakat sonuçları 2019 henüz belli olmadı. AGSB açıklanma tarihi ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

GSB personel alımı sözlü mülakat sürecinde başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

Temizlik Görevlisi

Cankurtaran

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

Otobüs Kaptanı (Şoförü)

Aşçı Yardımcısı

Aşçı

Elektrik Tesisatçısı (Bina)

Güvenlik Görevlisi

Havuz Suyu Operatörü

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Garson (Servis Elemanı)

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni

Makine Teknikeri

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

Gençlik Lideri

KAZANANLAR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.