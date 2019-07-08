GSB mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında süreç devam ediyor. İŞKUR üzerinden 11-15 Şubat tarihleri aralığında başvuruları yapılan alımda sonuç açıklaması araştırılıyor. Kura sonuçlarının ardından sözlü sınava giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından görevlerine başlayacaklar. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

GSB personel alımı sözlü mülakat sürecinde başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

KAZANANLAR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.