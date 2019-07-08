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  3. İŞKUR GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı

İŞKUR GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı

İŞKUR GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

BAŞVURU EVRAKLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

GSB kura sonuçlarının ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adayların 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin belirtilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

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