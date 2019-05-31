  • $5,8468
  • 6,533
  • 244.346
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 17:56 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:56

İşte Kapalıçarşı'daki son altın fiyatları (31 Mayıs)

İşte Kapalıçarşı'daki son altın fiyatları (31 Mayıs)

31 Mayıs cuma günü çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı'daki altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde  0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Mayıs altın fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü.     
         İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                                                                  PERŞEMBE                    CUMA                 
                                                               Alış            Satış                Alış       Satış     
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                          244,00      244,20             244,20     244,40    
Cumhuriyet Ata Lira                               1.608,00    1.629,00          1.609,00   1.630,00  
22 Ayar Bilezik(Gr.)                                222,50       226,50             222,50     226,50    
Lira(Tam) Ziynet                                     1.571,00    1.591,00          1.573,00   1.593,00  
Yarım Ziynet                                           786,00     796,00                786,00     796,00    
Çeyrek Ziynet                                         393,00     398,00                 393,00     398,00    

Diriliş´in Ertuğrul´undan Duygulandıran Veda

<p>Bilet satış bölümünde çalışan ve mülk sahibi Şahin Şeker tarafından darp edilen Gaye Akıl o akşam

Patronu tarafından darp edilmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekâtı kapsamında teröristlerin sığınak ve mühimmat deposu bombalandı

Sri Lanka, Tamil Kaplanlarının Silahlarını Sergiye Açtı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.