İşte Kapalıçarşı'daki son altın fiyatları (31 Mayıs)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 31 Mayıs altın fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 244,00 244,20 244,20 244,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.608,00 1.629,00 1.609,00 1.630,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,50 226,50 222,50 226,50

Lira(Tam) Ziynet 1.571,00 1.591,00 1.573,00 1.593,00

Yarım Ziynet 786,00 796,00 786,00 796,00

Çeyrek Ziynet 393,00 398,00 393,00 398,00