Gram altında sert düşüş! Gram altında son dakika gelişmeleri

Gram altın son dakika itibarı ile 514 liradan işlem görerek düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcıların gözü, ABD'deki başkanlık seçimlerinin kesinleşmesine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Peki altındaki hareketlilik hangi yönde olacak. İşte 4 Kasım 2020 itibarı ile altında fiyatlarındaki gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 14.51 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 514lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 847 lira, Cumhuriyet altını da 3.458 liradan satılıyor.

ALTININ ON FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.890 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINDA ETKİLİ OLACAK

Analistler, dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TOPLANTISINDA

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak sonuca odaklandı. Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner, "Fed, politikasında büyük ihtimal değişikliğe gitmeyecek" derken, Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise, "Fed, kasım toplantısında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakacak. Varlık alımlarına da aynı şekilde devam edecek" açıklamasını yaptı.



"FED, SÖZLE YÖNLENDİRMEDE DE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK"

Fed'in sözle yönlendirmede de değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulunan Weidensteiner, bankanın uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon sağlanmasını amaçladığını, enflasyonun ısrarla uzun vadeli hedefin altında seyretmesiyle komitenin enflasyonun zaman içinde ortalama yüzde 2 olması için bir süre yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'de sabitlenmiş durumda politikasını devam ettireceğini aktardı.