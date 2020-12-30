Gram altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları son dakika itibarı ile çakıldı!

Gram altında son dakika itibarı ile düşüş devam ediyor. Özellikle küçük ölçekli ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü gram altın, Çin aşısının sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmesiyle 443 liraya kadar geriledi. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Aşı ile ilişkin gelişmelerin daha da somut hale gelmesi altının yükseliş gücünü kırması altın yatırımcılarını da tedirgin ediyor. İşte 30 Aralık güncel altın fiyatları...



30 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 443,63 TL

Gram altın satış: 443,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 726,60 TL

Çeyrek altın satış: 726,50 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.893,70 TL

Cumhuriyet altını satış: 2.917,80 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.416,10 TL

Yarım altın satış: 1.452,50 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 400,50 TL

22 ayar bilezik satış: 429,00 TL

PEKİ 2021 YILINDA ALTININ DURUMU NASIL OLACAK?

2021 yılında altın fiyatlarında sert yükselişler beklemeyen analistler, özellikle yeni yılın iinci çeyreğinden sonra gram altının da yükselişe geçeceğini belirtti.

ALTIN HABERLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Gedik Yatırım'ın analizinde, altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladığına işaret edilerek, "ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu. Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor."

Haberin Özeti

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Küçük ölçekli yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki düşüşün yılbaşından sonra yükselişe geçmesi bekleniyor.442,41 TL729,10 TL1.878,97 dolar