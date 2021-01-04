Gram altın yükseliyor? Altın fiyatlarında kritik seviye aşılacak mı?

Gram altın son dakikada 458 lira seviyelerine çıkarak 4 Ocak Pazartesi günü itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Peki gram altın 460 lira bandını aşacak mı? Altın fiyatlarındaki son durum nedir? Ellerindeki altını yaşanan değer kaybından sonra düşük fiyata çıkarmak istemeyen özellikle küçük ölçekli yatırımcılar 2021 yılında altın piyasasında yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, yeni yıl içerisinde dönem dönem geri çekilmeler olsa da gram altının yükselişini sürdüreceği belirtiyor. İşte merak edilen güncel altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Altın fiyatları haftaya yükseliş ile başladı. ONS altın fiyatında ve dolar kurunda görülen sert yükseliş Kapalı Çarşı’da Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatlarına hızla yansıdı.



GRAM ALTINDA SON DAKİKA

Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan gram altın son dakika itibarı ile 458 liradan işlem görerek yükselişini sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın: 755 lira

Yarım altın: 1.502 lira

Cumhuriyet altını: 2.996 lira

2021'DE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda altının değer kazandığını belirterek, altının gram fiyatının bu yıl dalgalı seyirde yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Memiş, "Ancak bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2020'de yaşandığı kadar agresif dalgalanmalar ve yükselişler beklemediğimizi belirtmek isteriz" dedi.

Memiş, COVID-19 salgını nedeniyle merkez bankalarının genişlemeci politikaları, bol likidite ve dolar endeksinin 107 seviyesinden 89'a gerilemesinin, 2020'de yatırımcıların Altın Bazlı Yatırım Fonları (ETF) alımlarının hızlanmasına yol açtığını, doların zayıf seyri ve bol likiditenin özellikle emtia talebini artıran nedenler olduğunu aktardı.

Yılın ilk çeyreğinde altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerini test edebileceğini belirten Memiş, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü vaka sayılarının artması, kısıtlamaların sürmesi, mutasyona uğramış yeni tür virüs salgını, ABD hükümetinin 900 milyar dolarlık mali destek paketi ve şubat ayında yeni teşvik paketlerinin açıklanma beklentisi gibi nedenler, güvenli liman talebini artırabilir. Genişlemeci politikaların süreceğine dair merkez bankalarının açıklama yapmasının da altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek faktörler olduğunu düşünüyoruz. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise aşı uygulamasıyla beraber vaka sayılarında azalma, kısıtlamaların kalkması ve ekonomilerde normalleşme bekliyoruz. Bundan dolayı altının ons fiyatında tekrar 2.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz."

"ALTININ ONSU YÜKSELEBİLİR"

Uzman Carsten Fritsch de altının ons fiyatının 2021 yılında da yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının ağustos ayı başında rekor seviyeyi gördüğünü hatırlatan Fritsch, altının kasımda 4 yılın en keskin aylık düşüşünü gerçekleştirdiğini, bu düşüşte ana etkenin, aşılarla beraber 2021'de kademeli normalleşmeye dönüleceğine dair umutların meydana gelmesi olduğunu aktardı.

Fritsch, "Ancak biz bunu 2019'un ortalarında altında başlayan boğa piyasasının sonu olarak görmüyoruz. 2021 yılında mevcut koşullarla altının onsu, rüzgarı arkasına alabilir" dedi.

Haberin Özeti

vepiyasaları, yeni yılın ilk haftasında ters yönlerde ilerliyor. Dolar düşüşe, altın yükselişe geçti.• Gram altın: 458,16 TL• Çeyrek altın: 757,20 TL• Altın ONS: 1.933,91 dolar