Gram altın yükselişini sürdürüyor! 8 Ekim atın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri

"Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi?" Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 483 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatında düşüş yaşanmasına karşın değer kazanan gram altın yükselişini sürdüyor. Peki gram altın 480 lira bandının üzerinde kalabilecek mi? İşte 8 Ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 17.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 483 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.162 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.889 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mali desteklere devam edilmesine dikkati çektiği toplantı tutanakları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımın altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yayımlanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğine işaret eden analistler, ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.