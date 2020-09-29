Gram altın yükselişe geçti

Haftaya yükselişle başladıktan sonra günü 470 liradan kapatan gram altın an itibarıyla yükselişini sürdürerek 474 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.181 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatı ise 1.875-1.888 bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü 1.882 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA

Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini kaydetti.