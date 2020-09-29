  • $7,8526
  • 9,1746
  • 474.943
  • 1123.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Eylül 2020 Salı 10:58 | Son Güncelleme:

Gram altın yükselişe geçti

Gram altın yükselişe geçti

Haftaya yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görerek yükselişini sürdürüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.181 liradan satılıyor.

Haftaya yükselişle başladıktan sonra günü 470 liradan kapatan gram altın an itibarıyla yükselişini sürdürerek 474 liradan işlem görüyor.  Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.181 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA

Altının ons fiyatı ise 1.875-1.888 bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü 1.882 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA

Bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini kaydetti.

<p>Sivas'ta gerçekleşen olayda, motosiklet arkasına bağladığı sepete iki çocuğunu bindirerek trafiğe

Sivas'ta tehlikeli yolculuk: Çocukları motosiklete bağladığı sepette taşıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Koronavirüs testi pozitif çıkanlar hastaneye böyle gidebilecek! Pozitif Taksi Adana'da hizmete girdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.