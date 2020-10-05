Gram altın yükselişe geçti! İşte altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından yükselişe geçerek 477 liradan işlem görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 17.00 itibarıyla 477 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.