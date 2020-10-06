Gram altın yükselişe geçecek mi? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin ise (Yİ-ÜFE) yüzde 2,65 artış göstermesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönde artış bekleniyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken gram altın 6 Ekim itibarı ile 476 liradan işlem görüyor. İşte çeyrek altın ve altının ons fiyatındaki son dakika gelişmeleri...

Dün kapanışta çeyrek altın 774,00 lira, Cumhuriyet altını 3.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 477,70 liradan işlem gördü. Gram altın 476,5 bugün liradan alınıyor ve 476,67 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 476,59 liradan alınıyor ve 476,67 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 772,70 liradan alınıyor, 779,80 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.543,00 liradan alınıyor, 1.557,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3.081,30 liradan alınıyor, 3.103,20 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde artış gösterek 1991 dolardan işlem görüyor.

Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.