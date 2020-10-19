Gram altın yükselişe başladı! Altın fiyatları ne olacak?

Yeni haftanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar, "Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Doların düşüşünü sürdürmesine paralel olarak gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın saat 15.35 itibarı ile 486,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 798 lira sevilerinde. İşte yeni haftayla birlikte altındaki son dakika gelişmeleri...

Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 15.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.